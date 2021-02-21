В США обломки самолета с отказавшим двигателем упали на жилой квартал

В США у пассажирского Boeing 777 во время полета отказал двигатель. С силовой установки сорвало обшивку, обломки упали на жилой квартал, сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Лайнер авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу из аэропорта Денвера (штата Колорадо). В какой-то момент у него отказал один из двигателей. При этом часть обшивки была сорвана. Обломки упали в жилом районе города Брумфилд.

Неисправный самолет вернулся в аэропорт вылета и совершил успешную посадку. На борту лайнера был 241 человек, никто из них не пострадал.

Полиция Брумфилда в своем твиттере попросила местных жителей при обнаружении фрагментов самолета не трогать их, а сообщать о находке властям.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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