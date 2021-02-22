Boeing призвал приостановить полеты самолетов модели Boeing 777 после ЧП в Колорадо

Компания Boeing порекомендовала авиаперевозчикам приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после субботнего ЧП с лайнером в американском Денвере. У лайнера авиакомпании United Airlines, направлявшегося в Гонолулу из аэропорта Денвера (штат Колорадо), отказал и загорелся двигатель такой модели. При этом часть обшивки была сорвана. Обломки упали на жилой квартал в городе Брумфилд. Обошлось без пострадавших.

«Мы рекомендовали приостановку полетов 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777, работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, пока продолжается расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB)», – говорится в сообщении корпорации.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало провести проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000, после чего авиакомпания United Airlines приостановила эксплуатацию 24 самолетов Boeing 777 с такими двигателями.

В свою очередь, минтранс Японии велел авиакомпаниям Nippon Airways и Japan Airlines с парком соответственно из 19 и 13 самолетов Boeing 777 с таким типом двигателя приостановить полеты на данных лайнерах.

Москва, Наталья Петрова

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