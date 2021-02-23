«Хватит на нас наживаться!» Вождь индейцев потребовал от Jeep прекратить использовать имя чероки

Вождь индейцев чероки Чак Хоскин-младший призвал автопроизводителя Jeep прекратить использовать наименование племени в названиях внедорожников.

По его мнению, корпорациям и спортивным командам США «пора отказаться от использования имен, изображений и талисманов коренных американцев в своих продуктах, футболках команд и в спорте в целом», передает CNN. «Это не делает нам чести, когда наше имя наклеивается на борт автомобиля», – говорится в заявлении Чака Хоскина-младшего.

Вождь призвал Jeep прекратить наживаться на образе коренных американцев, чероки, и «связывать его с собственным брендом и в процессе зарабатывать деньги».

В ответном заявлении автопроизводителя говорится, что «названия наших машин были тщательно выбраны и используются на протяжении многих лет, чтобы чествовать и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость». «Мы более чем когда-либо настроены на уважительный и открытый диалог с главой народа чероки Чаком Хоскином-младшим», – отметили в компании.

В ответ вождь индейцев заявил, что не видит какой-либо договоренности, согласно которой для него было бы приемлемо, чтобы Jeep продолжал использовать имя племени в названиях своих автомобилей.

Автомобиль Jeep Cherokee был впервые представлен в 1974 году и производился по 2001 год. Это название вновь стало применяться в 2013 году для нового компактного внедорожника.

Grand Cherokee был представлен в 1993 году. Недавно Jeep выпустил обновленную версию Grand Cherokee.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 23.02.21

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