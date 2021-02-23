Немецкий перестраховщик прекращает обслуживать «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций

Дочерняя компания немецкой перестраховочной компании Munich Re больше не будет страховать газопровод «Северный поток – 2» из-за опасений санкций со стороны правительства США. Об этом сообщает Reuters.

«Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении обслуживания Nord Stream 2», – заявил официальный представитель Munich Re со ссылкой на «дочку» компании.

Компания Munich Re отказалась предоставить дополнительную информацию.

Компания-оператор строящегося трубопровода Nord Stream 2 отказалась комментировать решение Munich Re, но заявила, что именно правительства европейских стран и Еврокомиссия должны защищать европейские компании от санкций, которые, по ее мнению, противоречат международному праву и являются вмешательством в суверенитет европейской энергетической политики.

Газопровод построен более чем на 90%. «Газпром» и его западные партнеры надеются завершить строительство в этом году.

США угрожают санкциями европейским компаниям, которые задействованы в проекте. Ранее, в январе от участия в «Северном потоке – 2» из-за угрозы санкций отказалась страховая группа Zurich Insurance Group.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года после введения США санкций против подрядчиков проекта. Строительство трубы возобновилась в начале февраля текущего года.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 23.02.21

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