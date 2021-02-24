В Европе предложили ввести уголовную ответственность за дезинформацию

В ЕС рассмотрят вопрос целесообразности введения уголовной ответственности за «распространение дезинформации, которая вызывает беспокойство общественности». С соответствующей инициативой выступили депутаты Европарламента от Чехии Марцел Колая, Маркета Грегорова и Микулаш Пекса совместно с коллегой из Германии Патриком Брайером.

Как передает RT со ссылкой на копию документа, в своем запросе депутаты сделали отсылку к публикации Der Spiegel от февраля 2020 года, в которой еврокомиссар Вера Юрова допустила «изменения законов в отношении дезинформации, касающейся вопросов безопасности». Еврокомиссар в своем комментарии, опубликованном изданием, сделала акцент на «случаях распространения новостей, которые могут разжечь панику».

В то же время парламентарии не пояснили, как именно будет определяться факт умышленного распространения дезинформацией и являются ли сообщения ложными.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 24.02.21

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