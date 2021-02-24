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Среда, 24 февраля 2021, 13:50 мск

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Экипаж пассажирского самолета сообщил о сигарообразном НЛО

В США пилот пассажирского самолета сообщил об опасном сближении с неизвестным объектом. В этот момент лайнер находился в 11 километрах над землей. Об этом сообщает New York Post.

Самолет авиакомпании American Airlines пролетал к западу от города Де-Мойн (США), когда экипаж заметил длинный цилиндрический объект. «Это выглядело как длинный цилиндрический объект, который был похож на нечто вроде крылатой ракеты – это двигалось очень быстро прямо над нами», – заявил капитан воздушного судна.

В этом районе не могло быть военной авиации, так как диспетчеры не получали соответствующих сообщений.

Подобное произошло три года назад. Тогда два других авиалайнера заявили об опасном сближении с неопознанным объектом. Маловероятно, что военные могли проводить испытания ракет в коммерческом воздушном пространстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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Метки / США

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