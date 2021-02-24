Разыскиваемого Интерполом россиянина поймали в Индонезии

Полиция задержала на острове Бали Андрея Коваленко. Россиянина обвиняют в наркоторговле. Об этом сообщает CNN Indonesia.

Коваленко, известный под именем Эндрю Айер, был арестован осенью 2019 года. Он продавал гашиш туристам. У полиции есть доказательства совершенных гражданином России преступлений.

11 февраля 2021 года Коваленко совершил побег из центра задержания Нгурах-Рай в Денпасар. Интерпол внес россиянина в красный бюллетень.

Коваленко поймали в районе Северная Кута, вместе с ним задержали и россиянку Екатерину Трубкину. По предположению правоохранителей, женщина помогла наркоторговцу сбежать и скрываться от полиции.

Денпасар, Зоя Осколкова

Денпасар. Другие новости 24.02.21

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