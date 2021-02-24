российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 февраля 2021, 15:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Разыскиваемого Интерполом россиянина поймали в Индонезии

Полиция задержала на острове Бали Андрея Коваленко. Россиянина обвиняют в наркоторговле. Об этом сообщает CNN Indonesia.

Коваленко, известный под именем Эндрю Айер, был арестован осенью 2019 года. Он продавал гашиш туристам. У полиции есть доказательства совершенных гражданином России преступлений.

11 февраля 2021 года Коваленко совершил побег из центра задержания Нгурах-Рай в Денпасар. Интерпол внес россиянина в красный бюллетень.

Коваленко поймали в районе Северная Кута, вместе с ним задержали и россиянку Екатерину Трубкину. По предположению правоохранителей, женщина помогла наркоторговцу сбежать и скрываться от полиции.

Денпасар, Зоя Осколкова

Денпасар. Другие новости 24.02.21

Власти Грузии упростят въезд в страну для россиян, но оставят комендантский час. / «Плохому танцору ноги мешают»: в России ответили на критику Пашиняном «Искандеров». / Литва отчитала Украину за покупку элеткроэнергии в Белоруссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия,