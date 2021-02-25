Пентагон будет искать экстремистов в рядах военнослужащих

Минобороны США выпустило внутренний доклад о присутствии в рядах военнослужащих приверженцев расового превосходства, сообщает CNN. Ведомство дало рекомендации, как выявить последователей крайне правых идей по символике в одежде и татуировкам. В качестве примера в документе описывается история теперь уже бывшего сотрудника нацгвардии, который является членом неонацистской группы. Он якобы открыто заявлял о своих экстремистских взглядах.

Также в Пентагоне выразили обеспокоенность относительно попыток экстремистских групп привлечь военнослужащих в свои ряды. «Действующие и бывшие военнослужащие являются главной целью для таких групп, поскольку те привносят боевой и тактический опыт, необходимый для проведения нападений», – говорится в докладе. Также при наборе в армию соискателям будут задавать дополнительные вопросы, которые позволят выявить склонность к неонацистским идеям.

Доклад был сделан в связи с тем, что среди штурмовавших здание конгресса США 6 января оказались бывшие и действующие военнослужащие. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

Байден отменил запрет Трампа на въезд в США иностранцев. / Протестующие нанесли зданию Конгресса США ущерб на 30 млн долларов. / В Китае объявили о полной победе над нищетой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»