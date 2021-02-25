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Четверг, 25 февраля 2021, 11:34 мск

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Пентагон будет искать экстремистов в рядах военнослужащих

Фото: nytimes.com

Минобороны США выпустило внутренний доклад о присутствии в рядах военнослужащих приверженцев расового превосходства, сообщает CNN. Ведомство дало рекомендации, как выявить последователей крайне правых идей по символике в одежде и татуировкам. В качестве примера в документе описывается история теперь уже бывшего сотрудника нацгвардии, который является членом неонацистской группы. Он якобы открыто заявлял о своих экстремистских взглядах.

Также в Пентагоне выразили обеспокоенность относительно попыток экстремистских групп привлечь военнослужащих в свои ряды. «Действующие и бывшие военнослужащие являются главной целью для таких групп, поскольку те привносят боевой и тактический опыт, необходимый для проведения нападений», – говорится в докладе. Также при наборе в армию соискателям будут задавать дополнительные вопросы, которые позволят выявить склонность к неонацистским идеям.

Доклад был сделан в связи с тем, что среди штурмовавших здание конгресса США 6 января оказались бывшие и действующие военнослужащие. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский.

Вашингтон, Иван Гридин

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