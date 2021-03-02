Британцев насмешила слежка за подлодкой РФ в водах Ла-Манша

Жители Великобритании с юмором отнеслись к новости про российскую подводную лодку в акватории пролива Ла-Манш. Британское издание Express сообщило, что в проливе между Франциией и британскими островами была замечена российская субмарина, а за ее перемещением пристально следили корабли ВМС Соединенного королевства.

В комментариях к публикации об этом событии жители Великобритании шутили, что лучше бы военные следили за французскими рыбаками, «крадущими чужую рыбу». «Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?» – написал пользователь с ником Geedward. Также есть и нешуточные, а вполне серьезные комментарии. Так, например, некий Rinzler посетовал, что британские вооруженные силы «становятся все меньше и меньше, а в парламенте, похоже, это никого не волнует».

Немаловажно, что российские подводники не нарушали границ королевства. Подлодки любых стран имеют право беспрепятственно проходить через Ла-Манш в соответствии с международным морским правом, напоминает РИА «Новости».

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 02.03.21

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