От Павла Дурова требуют возместить около 100 млн долларов ущерба от неудачного проекта

Инвесторы фонда Da Vinci Capital требуют от основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть им около 100 млн долларов. Претензии возникли из-за проблем запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Инвесторы направили уведомление о намерении подать иск Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON, пишет Forbes со ссылкой на источник. Telegram дается две недели на компенсацию ущерба, затем требование будет направлено в суд.

Собеседники издания, знакомые с инвесторами, заявляют, что речь идет о сумме около 100 млн долларов. Близкие к топ-менеджменту Telegram источники подтвердили получение письма, но в нем сумма компенсации значительно меньше – 20 млн долларов. «Пока основное место для суда – это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», – сообщил один из собеседников.

В 2018 году Дуров привлек на проект TON 1,7 млрд долларов. Планировалось, что полноценно запустить криптовалюту Gram удастся в конце 2019 года. Однако Комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) оштрафовала Telegram за нарушение закона о ценных бумагах. Из-за судебных запретов TON так и не заработал.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.03.21

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