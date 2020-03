Суд в США запретил передачу криптовалюты Дурова покупателям

Суд в Нью-Йорке встал на сторону комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC) в требовании признать ценной бумагой кибервалюту Gram, блокчейн-проекта Павла Дурова TON. Таким образом, покупатели цифровых денег пока не смогут их получить.

«Судебный запрет, запрещающий передачу токенов Gram первичным покупателям и тем самым предотвращающий кульминацию имеющегося нарушения, уместен и будет предоставлен. Прошение заявителя о временном судебном запрете удовлетворено», – говорится в документе, который подписал судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел.

Telegram Group Inc. привлекла 1,7 млрд долларов по итогам ICO. Однако SEC считает, что компания не зарегистрировала должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. В иске комиссия требует признать факт нарушения, оштрафовать Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскать полученные ими средства в пользу американской казны.

«Сейчас токены Gram не будут передаваться этим покупателям до тех пор, пока не будет запущен новый блокчейн Telegram, Telegram Open Network (TON). Telegram рассматривает ожидаемые перепродажи «грамов» 175 покупателями на вторичный публичный рынок через блокчейн TON как совершенно не связанные (с этим делом) транзакции и считает, что они не являются предложением ценных бумаг. SEC считает иначе», – говорится в документе суда.

В свою очередь Telegram не считает свой продукт ценной бумагой и пытается добиться отклонения иска о запрете эмиссии криптовалюты. Адвокатам компании пока не удалось представить убедительных аргументов, указывающих на отсутствие необходимости проводить предварительную регистрацию перед продажей токенов.

