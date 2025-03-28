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Пятница, 28 марта 2025, 11:36 мск

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США грозит дефицит туалетной бумаги из-за введенных Трампом пошлин

Производители туалетной бумаги в США предупредили о трудностях в связи с введенными президентом Дональдом Трампом пошлинами на канадские пиломатериалы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги», – пишет агентство.

Ранее американская администрация заявила о повышении пошлин на канадскую хвойную древесину до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%.

Около трети объема стандартной американской туалетной бумаги и половина объема бумажных полотенец производятся из особого сорта целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая изготавливается в основном в Канаде. В 2024 году США импортировали около 2 млн тонн канадской NBSK.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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