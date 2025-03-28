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Пятница, 28 марта 2025, 17:32 мск

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Россияне считают Трампа хитрым

Фото из архива сайта CNN

Большинство россиян (66%) считают президента США Дональда Трампа хитрым и лукавым человеком, но при этом почти 40% относятся к нему положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Об отрицательном отношении к Трампу заявил каждый пятый участник опроса (22%), еще 39% респондентов затруднились с ответом. В то же время, по мнению 75% опрошенных, Трамп думает только о пользе для своей страны.

Вместе с тем 11% считают, что президент США хочет принести пользу и другим странам. 13% считают, что американский лидер честный и искренний. 37% опрошенных думают, что Трамп чаще принимает решения, взвешивая все доводы, 32% полагают, что чаще – под влиянием эмоций.

Опрос проводился 7-9 марта 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.

Москва, Светлана Антонова

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