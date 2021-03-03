Microsoft обвинила хакеров из КНР в атаке на компании в США

Китайские хакеры атаковали локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server в попытках получить данные от различных организаций в США, говорится в сообщении компании. В частности, там заявили, что атаку осуществили злоумышленники из хакерской группировки, которая носит название Hafnium.

Их целью стала информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных организаций, аналитических центров и ряда других организаций. В Microsoft полагают, что китайские власти оказывают поддержку хакерам Hafnium.

В компании заявили, что атаки проводились в три этапа. Хакеры получали доступ к серверу Exchange с помощью украденных паролей или ранее не выявленных уязвимостей, после чего создавали вредоносную программу, которая позволяла получить удаленный доступ к серверу. Затем хакеры похищали данные.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.03.21

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