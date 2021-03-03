Саудовская Аравия не пустит паломников без прививки от коронавируса

К участию в хадже в 2021 году – ежегодном паломничестве мусульман в Мекку, будут допущены только верующие, которые прошли вакцинацию против коронавируса. Такое решение приняло Министерство здравоохранения Саудовской Аравии, передает The Guardian со ссылкой на саудовскую газету Okaz.

«Вакцина против Covid-19 является обязательной для тех, кто желает приехать на хадж, и будет одним из основных условий для получения разрешения на приезд», – говорится циркуляре, подписанном министром здравоохранения королевства.

В прошлом году власти Саудовской Аравии из-за пандемии отменили прием иностранных паломников. Традиционно в Мекку прибывают больше 2 млн паломников. В хадже приняли участие только подданные королевства и те иностранцы, которые находились на его территории. К паломничеству при этом не допустили людей старше 65 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания.

Эр-Риад, Наталья Петрова

Эр-Риад. Другие новости 03.03.21

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