Саудовская Аравия запретила въезд паломникам из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии временно запретили въезд в страну с целью совершения умры в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

«Въезд в королевство с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) временно приостановлен», – сообщило министерство в твиттере. До какого времени продлится ограничение, саудовские власти не уточнили.

Кроме того, в страну не смогут попасть другие туристы. Отмечается, что запрет на въезд по туристическим визам касается тех государств, где «распространение нового коронавируса представляет собой опасность». О каким именно странах идет речь, также не сообщается.

Ранее Эр-Рияд заявил, что с октября иностранцам было выдано 400 тысяч туристических виз. Страну посещают паломники-мусульмане, которым нужно побывать в Мекке хотя бы раз в жизни. Пик паломничества в этом году приходится на июль. Однако малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 27.02.20

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