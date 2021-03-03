Японский миллиардер оплатит полет к Луне восьмерым добровольцам

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, получивший право стать первым космическим туристом компании SpaceX, объявил, что готов набрать восемь компаньонов, которые за его счет смогут полететь к Луне. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Twitter. «Я набираю команду для участия в этой миссии. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, со своей стороны я приглашаю восьмерых», – сказал он.

Маэдзава отметил, что полет должен состояться в 2023 году. Соискатель должен прислать резюме с рассказом о том, как полет на Луну поможет ему сделать нечто большее для общества, а также должен быть готов работать в команде и поддерживать ее членов.

Маэдзаве 45-лет. Он является основателем крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown. В рейтинге самых богатых японцев 2020 года по версии Forbes Маэдзава занял 23-е место. Его состояние оценивается в $2 млрд, отмечает РБК.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 03.03.21

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