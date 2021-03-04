Космический корабль Starship Илона Маска взорвался после посадки в Техасе

В течение примерно четырех минут он поднялся на высоту 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом

Компания SpaceX в среду, 3 марта, в ходе испытаний сумела осуществить вертикальную посадку прототипа космического корабля Starship, предназначенного для миссий на Марс, однако через несколько минут после приземления он взорвался. Трансляция велась в YouTube.

Испытания космического корабля Илона Маска

Запуск Starship SN10 состоялся в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск). За четыре минут корабль поднялся на высоту 10 км, а затем произвел посадку на площадку вблизи стартового комплекса. Испытания продолжались шесть минут 29 секунд.

На кадрах видно, что часть корпуса корабля во время приземления была охвачена пламенем. Его пытались потушить, но избежать детонации оставшегося в баках топлива не удалось. Приблизительно через 8 минут после посадки, когда открытого горения уже не наблюдалось, корабль взорвался.

Представитель SpaceX пояснил, что главной задачей состоявших испытаний была плавная посадка корабля, а также сбор телеметрии. Эти задачи были успешно выполнены.

Многоразовый Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Создатель компании Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите с большой вероятностью состоится уже в следующем году, однако планы могут быть скорректированы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.03.21

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