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NewDayNews.ru

Вторник, 9 марта 2021, 10:45 мск

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США выразили тревогу в связи с возможностями России в космосе

Фото: Роскосмос

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе, заявил командующий Космическими силами Штатов генерал Джон Реймонд. Об этом пишет The New York Times. «И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», – пояснил Реймонд.

Он также сравнил один из российских спутников с матрешкой и допустил, что он создан и отправлен на орбиту для «для уничтожения американских спутников». В конце прошлого года Космическое командование Минобороны США сообщило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В Вашингтоне также заявили, что Москва разрабатывает и испытывает несколько типов космического оружия, в том числе лазерное.

В МИД РФ в ответ на обвинения об испытании космического противоспутникового оружия подчеркнули, что они являются пропагандистским информационным вбросом. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что представители США и Великобритании пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы оправдать свои программы по размещению оружия в космосе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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Метки / США

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