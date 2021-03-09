Забота о климате будет стоить США 9,5 трлн долларов

Прокуроры 12 американских штатов подали иск в суд в отношении президента страны Джо Байдена из-за его климатического указа, который расширяет полномочия федеральных властей в части защиты окружающей среды. Об этом пишет издание The Hill.

Иск был подан в федеральный суд штата Миссури. Затем к нему присоединились штаты Арканзас, Аризона, Индиана, Монтана, Канзас, Огайо, Небраска, Оклахома, Теннеси, Юта и Южная Каролина.

В документе утверждается, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб. По мнению истцов, федеральные власти смогут изменять нормы парниковых газов и вводить новые положения по защите окружающей среды, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых американцев. Общая сумма издержек бизнеса в США может составить 9,5 трлн долларов.

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату по инициативе президента Дональда Трампа. Джо Байден, выигравший выборы, вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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