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Вторник, 9 марта 2021, 10:45 мск

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Налоговики заявили о проблемах при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам

Граждане США смогут начать получать компенсационные выплаты из за-пандемии коронавирусной инфекции уже на этой неделе. Однако с расширенными выплатами на детей могут возникнуть задержки. В налоговой службе пояснили, что потребуется проверка, действительно ли дети проживают с родителями, сообщает Reuters.

В рамках борьбы с экономическим кризисом в стране федеральные власти выделяют $1,9 трлн. Соответствующий законопроект был одобрен сенатом на прошлой неделе, теперь его должна утвердить палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Предполагается, что каждый американец получит по $1,4 тыс. По данным агентства, правительство сразу после подписания законопроекта Байденом сможет начать рассылку чеков. Их получателями должны стать около 160 млн домохозяйств. Антикризисный пакет также предполагает выплаты $3,6 тыс. на каждого ребенка до шести лет и по $3 тыс. на остальных несовершеннолетних.

Однако на эти деньги могут претендовать только родители, которые получают менее $75 тыс. в год каждый, а дети должны проживать вместе с ними не менее полугода.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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Метки / США

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