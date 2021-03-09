Американский школьник принес на урок бомбу и взорвал ее

Школьник в американском штате Мичиган принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал ее. Об этом сообщает в твиттере местное управление полиции.

Инцидент произошел 8 марта в Ньюэйго. 16-летний ученик принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало во время уроков.

Юноша был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Кроме того, травмы получили еще четыре ученика. Всех преподавателей и школьников эвакуировали.

В настоящее время проводится расследование. Правоохранители выясняют состав бомбы и то, каким образом подростку удалось получить доступ к взрывчатому веществу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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