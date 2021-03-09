В конгрессе США оценили возможности российской С-400 «Триумф»

Аналитики конгресса США оценили российскую систему ПВО зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Об этом сообщает RT со ссылкой на копию доклада исследовательской службы конгресса (ИСК) США. В документе приведён сравнительный анализ возможностей систем ПВО США и других стран.

По мнению специалистов, современные комплексы ПВО создают серьезную проблему для военных США, так как представляют собой распределённую сеть, а не конкретные радары или пусковые установки, которые нужно нейтрализовать.

«Одним из элементов интегрированной системы ПВО, которые для Вооружённых сил США могут представлять наиболее серьёзный вызов, является зенитно-ракетный комплекс российской разработки С-400», – говорится в документе.

По словам аналитиков, потенциальные «противники» Штатов – Россия, Китай и Иран – рассматривают военно-воздушные силы в качестве основного преимущества США при проведении военных операций. В результате некоторые из этих стран занялись разработкой интегрированных систем ПВО «для противостояния американскому военному потенциалу».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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