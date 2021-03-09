Основатель Zoom подарил $6 млрд в виде 40% своих акций

Основатель и гендиректор Zoom Video Communications Эрик Юань пожертвовал порядка 40% принадлежащих ему акций компании на сумму около $6 млрд. Об этом со ссылкой на документы, поданные Zoom в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Юань перевел около 18 млн акций двум получателям, разделив их поровну, из двух трастовых фондов, доверительными собственниками. Данный статус имеют в том числе сам основатель Zoom и его жена. Кто именно получил столь весомы подарок, издание не сообщает.

«Распределение акций состоялось в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», – сообщил Reuters представитель Zoom.

Напомним, акций Zoom резко взлетели в цене на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции, а также удаленной работы по всему миру. Все это побудило потребителей обратиться к сервисам видеоконференций, отмечает РБК.

Если 19 января 2020 года цена акции Zoom составляла $73, то 11 октября того же года их она достигла $559, но затем стала снижаться.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.21

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