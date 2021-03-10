Осталось подождать 80 лет: ученые обещают полугодовое лето и два месяца зимы в России

К 2100 году лето в России и других странах Северного полушария будет длиться до шести месяцев, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата. К такому выводу пришли исследователи из Китайской академии наук, сообщает Phys.org. По мнению ученых, климатические изменения будет иметь далеко идущие негативные последствия для сельского хозяйства, здоровья человека и окружающей среды.

Ученые проанализировали ежедневные климатические данные с 1952 по 2011 год в Северном полушарии. Исследование показало, что продолжительность лета в среднем увеличилась с 78 до 95 дней, а продолжительность зимы сократилось с 76 до 73 дней. Весна и осень также уменьшились с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Соответственно, весна и лето начинались раньше, а осень и зима – позже. Средиземноморский регион и Тибетское нагорье испытали самые большие изменения в своих сезонных циклах.

Если эти тенденции сохранятся без каких-либо усилий по смягчению последствий изменения климата, исследователи прогнозируют, что к 2100 году зима в Северном полушарии продлится менее двух месяцев, также сократятся переходные весенние и осенние сезоны. Это в свою очередь окажет сильное воздействие на сельское хозяйство, здоровье человека и окружающую среду, предупреждают исследователи. Так, изменятся маршруты и сроки миграции птиц, растения будут цвести в нехарактерный для них период. Эти изменения могут привести к большим нарушениям в природных сообществах, указывают ученые.

Кроме того, по их мнению, с более длительным вегетационным периодом люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики заболеваний расширят свой ареал обитания на север.

Сезонные изменения также могут нанести ущерб сельскому хозяйству, полагают исследователи.

Более того, такие сдвиги в сезонах могут вызвать разрушительные погодные явления. «Более жаркое и продолжительное лето грозит учащением волн аномального тепла и возникновением лесных пожаров по всей планете. Кроме того, более теплые и короткие зимы могут вызвать нестабильность, которая приведет к волнам холода и зимним штормам, подобным недавнему погодному коллапсу в Техасе», – отметил Цунвэнь Чжу, исследователь муссонов из Института климатической системы Китайской академии метеорологических наук.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.21

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