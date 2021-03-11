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Четверг, 11 марта 2021, 12:42 мск

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Байден гарантировал бесплатную смену пола всем военнослужащим и ветеранам

Военнослужащие США смогут при желании бесплатно сменить половую принадлежность. Соответствующий указ подписал американский лидер Джо Байдена. Стоимость операция составляет от 100 тыс. до 200 тыс. долларов, а все расходы на себя возьмет федеральный бюджет.

Власти США провели федеральное исследование, согласно которому, более 15 тыс. военных и 134 тыс. ветеранов идентифицируют себя как трансгендеры, передает RT. Стоит отметить, что ранее Байден отменил запрет своего предшественника на посту президента Дональда Трампа о запрете призыва на военную службу трансгендеров. Байден уверен, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы, а сила Америки заключается в её разнообразии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.03.21

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Метки / США

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