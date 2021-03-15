Постпред России при Совете Европы предостерег от ухода из организации

Выход России из Совета Европы (СЕ) автоматически приведет к выходу из конвенций, регулирующих разнообразные сферы. Об этом заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».

По его словам, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, которые регулируют отношения в таких сферах как борьба с терроризмом и отмыванием денег, пресечение контрафакта медицинской продукции, развитие образования и молодежной мобильности, культурные обмены, международное сотрудничество.

Солтановский подчеркнул, что Россия присоединилась к 68 соглашениям, и эти инструменты работают в интересах страны и ее граждан. «Выход из Организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», – сказал он.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что Россия готова к тому, что ее членство в СЕ будет приостановлено из-за отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу оппозиционера Алексея Навального.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.03.21

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