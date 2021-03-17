Израиль готовится открыть авиасообщение с Россией

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази допустил возобновление авиасообщения с Россией через несколько недель. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся», – отметил министр иностранных дел Израиля. Он отметил, что у израильской стороны «есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой». «Мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», – добавил Ашкенази.

Ранее сообщалось, что Израиль с 16 марта восстанавливает международное воздушное сообщение по всем направлениям. При этом вводится квота на количество прибывающих рейсов – аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более 3 тыс. человек в день, сообщала пресс-служба израильского МИДа.

Напомним, аэропорт имени Бен Гуриона приостановил свою работу в конце января. Решение было принято с целью предотвращения попадания новых штаммов коронавируса в страну.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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