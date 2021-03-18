Умер не веривший в пандемию коронавируса президент Танзании

Президент Танзании Джон Помбе Магуфули скончался в возрасте 61 год. Об этом сообщила вице-президент страны Самия Сулуха Хассан.

По ее словам, Магуфули умер в среду от осложнений, связанных с заболеванием сердца, в больнице в столицы страны Дар-эс-Саламе. В Танзании объявили двухнедельный траур, передает BBC.

Глава государства больше двух недель не появлялся на публике, что породило слухи о том, что он заразился коронавирусом. Однако власти опровергали это.

Магуфули занимал президентский пост с октября 2015 года. Танзанийский лидер был известным ковид-диссидентом. Он отрицал пандемию и заявлял, что в Танзании нет ни одного случая Covid-19. При этом Магуфули призывал население лечиться травами и молитвами.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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