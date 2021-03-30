В Танзании 45 человек погибли в давке на похоронах президента

В Танзании на церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули произошла давка. В результате от полученных травм скончались 45 человек.

Как сообщает местная газета Citizen со ссылкой на данные правоохранительных органов, прощание с главой государства проходило на стадионе Ухуру в городе Дар-эс-Салам. Скорбящие граждане пытались проникнуть на территорию арены в обход установленных входов. В давке смертельные травмы получили 45 человек, еще 37 пострадали.

Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года. По официальной версии, президент умер от сердечного приступа, однако некоторые СМИ сообщили, что глава государства заболел коронавирусом.

Магуфули занимал президентский пост с октября 2015 года. Танзанийский лидер был известным ковид-диссидентом. Он отрицал пандемию и заявлял, что в Танзании нет ни одного случая Covid-19. При этом Магуфули призывал население лечиться травами и молитвами.

Додома, Зоя Осколкова

Додома. Другие новости 30.03.21

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