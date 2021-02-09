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NewDayNews.ru

Вторник, 9 февраля 2021, 08:51 мск

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В Танзании 15 человек умерли от неизвестной болезни

В Танзании более 50 местных жителей были госпитализированы и 15 человек погибли от заражения неустановленной инфекцией. Об этом сообщает танзанийское издание The Citizen.

Вспышка произошла в отдаленном районе Чунья, который находится на юге-западе африканского государства. Неизвестный патоген вызывает у больных кровавую рвоту и приводит к летальному исходу в течение нескольких часов.

На место выехали специалисты минздрава страны, чтобы определить причины заражения. Эксперты взяли для анализа пробы воды и образцы крови пациентов. Власти исключили вспышку эпидемии. Проверяется версия массового отравления ртутью.

Для жителей выпустили рекомендации. В частности, минздрав советует избегать употребления алкоголя и табака, а также призывает танзанийцев соблюдать спокойствие.

Додома, Зоя Осколкова

Додома. Другие новости 08.02.21

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