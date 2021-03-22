Американцы заподозрили подготовку к отставке Байдена

Президент США Джо Байден покинет свой пост раньше положенного срока из-за состояния здоровья. Такие выводы сделали зрители американского телеканала Fox News.

В своих комментариях в Сети они высказали мнение, что Байден скоро освободит президентское кресло, а освободившееся место до новых выборов займет вице-президент Камала Харрис. «Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – пишет MassiveMemberClub.

«К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – полагает Kingdomofidiots.

Ряд участников онлайн дискуссии считают, что Байден уже сейчас не способен выполнять функции президента США в полной мере, отмечает РИА «Новости». «Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Демократы будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – считает Jeisele.

Ранее экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что нынешний глава Белого дома ставит под угрозу безопасность страны, а его состояние здоровья является «печальным зрелищем», так как американский лидер не способен отвечать на безобидные вопросы журналиста без шпаргалки.

Также стоит отметить, что на днях Байден, поднимаясь по трапу в самолеты трижды споткнулся, что засняли журналисты. В администрации президента объяснили, что причиной стал сильный ветер, но не состояние здоровья пожилого политика.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.03.21

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