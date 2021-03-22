В Великобритании протестующие напали на полицейский участок

В Великобритании участники акции протеста устроили погром у полицейского участка. Демонстранты били окна и напали на правоохранителей. В результате несколько полицейских получили травмы, передает ВВС.

Днем в британском Бристоле прошел митинг против расширения прав полицейских при разгоне уличных акций. С наступлением темноты некоторые радикально настроенные граждане направились к полицейскому участку на Брайдуэлл-стрит.

Там протестующие разбили окна здания и подожгли полицейский фургон. Полицейских они закидывали петардами и тяжелыми предметами.

«От четырех до шести сотрудников полиции серьезно пострадали, у некоторых из них переломы», – заявил председатель ассоциации сотрудников полиции графства Сомерсет Энди Роубак. Он назвал уровень насилия беспрецедентным. По его словам, двое сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы.

Бристоль, Зоя Осколкова

Бристоль. Другие новости 22.03.21

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