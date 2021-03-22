Twitter откроет представительство в Турции из-за требования властей

Администрация Twitter заявила, что выполнит требования властей Турции и откроет свое представительство на территории страны. Организация заверила, что, в соответствии с законодательством страны, «продолжит работу по сохранению в Турции общественного диалога».

Напомним, летом 2020 года года власти Турции приняли закон, в соответствии с которым зарубежные интернет-платформы с аудиторией в более 1 млн человек должны открыть свои официальные представительства на территории государства. В противном случае им грозит замедление трафика или полная блокировка.

Кроме того, те сообщения и публикации, которые по мнению властей Турции, будут являться оскорбительными и клеветническими, соцсеть должна будет удалять без решения суда в течение 48 часов. Также закон обязывает хранить данные местных пользователей на территории Турции, напоминает RT.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 22.03.21

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