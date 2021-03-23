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Вторник, 23 марта 2021, 09:28 мск

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В США 10 человек погибли при стрельбе в супермаркете

В американском штате Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете. По последним данным, погибли 10 человек. Стрелка задержали.

Инцидент произошел в городе Боулдер. По словам главы местного отделения полиции Марис Херольд, злоумышленник открыл огонь в супермаркете. В результате погибли 10 человек, в том числе полицейский, прибывший на место происшествия.

Сам стрелок также был ранен, его удалось задержать. О причинах нападения пока ничего неизвестно.

Правоохранительные органы уверены, что преступник действовал один. Полиция не видит дальнейших угроз в связи с происшествием.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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Метки / США

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