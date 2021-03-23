В США 10 человек погибли при стрельбе в супермаркете

В американском штате Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете. По последним данным, погибли 10 человек. Стрелка задержали.

Инцидент произошел в городе Боулдер. По словам главы местного отделения полиции Марис Херольд, злоумышленник открыл огонь в супермаркете. В результате погибли 10 человек, в том числе полицейский, прибывший на место происшествия.

Сам стрелок также был ранен, его удалось задержать. О причинах нападения пока ничего неизвестно.

Правоохранительные органы уверены, что преступник действовал один. Полиция не видит дальнейших угроз в связи с происшествием.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.03.21

Ученые обнаружили полезные последствия стресса. / Россия с помощью дезинформации мешает шведам прививаться. / Бизнес-проект США: в России раскрыли причины сирийской войны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»