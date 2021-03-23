Байден готов потратить $3 трлн на поддержание экономики США

Советники президента США Джо Байдена ведут разработку нового пакета мер поддержки экономики, на который предполагается выделить $3 трлн. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Кроме того в документе предусматриваются меры по сокращению выбросов углерода в атмосферу и уменьшению экономического неравенства.

Издание утверждает, что данный план находится на обсуждении уже не первый месяц. Предполагается, что его представят общественности уже на текущей неделе. Чтобы реализовать предлагаемые меры, власти намерены повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев, пишет газета.

Белый дом хочет вложить значительную часть средств в развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Также отмечается, что почти $1 трлн будет направлен на дорожное строительство, возведение мостов, железнодорожных путей, портов, станций зарядки электромобилей, а также улучшение электросетей.

Еще одно направление- переподготовка граждан. Так, например, деньги пойдут на дополнительное обучение и программы, которые помогут женщинам совмещать работу и уход за детьми.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.03.21

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