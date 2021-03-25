В Минобороны предупредили о начале ментальной войны

Страны Запада во главе с США начали ментальную войну в отношении России. Отмечается, что ее последствия проявятся не сразу. Об этом заявил советник главы Минобороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».

По его словам, Запад стремится избежать прямой военной конфронтации с РФ, так как Москва способна в ответ неприемлемый ущерб за счет ядерного оружия и других современных вооружений. Советник полагает, что в ближайшее десятилетие открытый конфликт исключен. В связи с этим, желая оказать давление, Запад во главе с США развязал против России информационно-гибридную войну, передает РИА «Новости».

«Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», – пояснил Ильницкий, добавив, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Ильницкий отметил, что для противостояния таким действиям необходима суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством – опорным электоратом действующей власти.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.21

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