Макрон обеспокоен новым типом мировой войны из-за России и вакцин от Covid

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Figaro. Он считает, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак» в том числе из-за «стремления России и Китая влиять с помощью вакцин», пишет издание.
В связи с этим, полагает Макрон, Европе следует быть самостоятельной при производстве вакцин от коронавируса. «Мы создали возможность производить вакцину. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», – отметил он.
Макрон уверен, что вирус будет мутировать и продолжать распространение по миру, в связи с чем необходимо готовиться к этому, предпринимать меры. По его словам, только лишь Евросоюз имеет продуманную стратегию борьбы с коронавирусом.
Париж, Иван Гридин
Париж. Другие новости 25.03.21
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