Пхеньян запустил новую тактическую ракету

Власти КНДР заявили, что провели испытания новой тактической ракеты, сообщило агентство Рёнхап. Официальная газета Rodong Sinmun в свою очередь уточнила, что недавно разработанные ракеты пролетели около 600 километров, чтобы поразить намеченную цель, расположенную в Восточном море. Отмечается, что ракеты способны нести боеголовку массой до 2,5 тонн.

По оценкам экспертов, Пхеньян посылает новой американской администрации четкий сигнал: Северная Корея будет решительно реагировать на любое внешнее давление со стороны Штатов. Данный запуск стал первым испытанием северокорейской баллистической ракеты с марта 2020 года, пишет National Public Radio.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 26.03.21

В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса. / Ущерб от севшего на мель в Суэцком канале судна возрос до 10 млрд долларов. / Макрон обеспокоен новым типом мировой войны из-за России и вакцин от Covid. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»