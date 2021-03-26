Экс-участник «Звуки Му» Александр Липницкий погиб на лыжной прогулке

Один из основателей рок-группы «Звуки Му», журналист, культуролог Александр Липницкий погиб на 69-м году жизни. Об этом рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, Липницкий переходил реку на лыжах и провалился под лед. «Да, он утонул в реке», – сказал он. По мнению наблюдателей, без посторонней помощи шансов на спасение у Липницкого практически не было.

Липницкий родился в 1952 году в Москве. Будучи школьником, он подружился с основателем «Звуки Му», будущим музыкантом и актером Петром Мамоновым. В 1983 году он стал бас-гитаристом коллектива. С 1990-х годов Липницкий вел передачи о русском роке на телевидении и радио.

Александр Липницкий также известен по совместной работе с Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум».Он поддерживал музыкантов рок-групп «Зоопарк» и «Кино».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.21

Ковид в Европе: Франция изолировала 18 департаментов, Польша готовится объявить ЧС. / За два дня эстафеты олимпийского огня факел погас дважды. / Молдавия попросила у России «Спутник V», чтобы ускорить вакцинацию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»