Почти 30 организаций в США призвали Байдена отказаться от антироссийской риторики

В США 27 организаций обратились к президенту страны Джо Байдену с просьбой начать конструктивные переговоры с Россией, прекратив «безрассудную риторику» в отношении российского лидера Владимира Путина.

«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы очень встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», – приводит The Hill выдержку из обращения.

Среди тех, кто подписал документ, есть организации левого толка – «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Наша революция» и другие. Напомним, что в недавнем интервью Байден назвал Путина «убийцей», после чего российский президент пожелал коллеге здоровья и пригласил на онлайн-переговоры. Байден приглашение не принял, однако в свою очередь пригласил главу России обсудить климатические проблемы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.03.21

Берлинцам запретили ходить в магазины без отрицательного теста на Covid-19. / Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России. / Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса для животных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»