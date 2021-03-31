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Среда, 31 марта 2021, 10:42 мск

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Почти 30 организаций в США призвали Байдена отказаться от антироссийской риторики

Фото: Reuters

В США 27 организаций обратились к президенту страны Джо Байдену с просьбой начать конструктивные переговоры с Россией, прекратив «безрассудную риторику» в отношении российского лидера Владимира Путина.

«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы очень встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», – приводит The Hill выдержку из обращения.

Среди тех, кто подписал документ, есть организации левого толка – «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Наша революция» и другие. Напомним, что в недавнем интервью Байден назвал Путина «убийцей», после чего российский президент пожелал коллеге здоровья и пригласил на онлайн-переговоры. Байден приглашение не принял, однако в свою очередь пригласил главу России обсудить климатические проблемы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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