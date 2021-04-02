Появились подробности шпионского скандала в Риме

СМИ узнали детали передачи секретных документов российскому офицеру в Риме. Установлено, что высокопоставленный офицер военно-морских сил Италии совершил попытку передать аккредитованному при посольстве российскому офицеру карту памяти, на которой содержались засекреченные данные, сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на источник сообщает, что по данным полиции на карте памяти находилась 181 фотография с секретными данными. Девять из них были квалифицированы как строго конфиденциальные и 47 – как секретные документы НАТО.

Адвокат итальянца Роберто Де Вита рассказал, что его клиент признался в передаче информации в Россию за деньги, однако категорически отрицает утечку секретных документов. По словам правозащитника, его клиент сообщил, что никогда не руководствовался какой-либо идеологией и не передавал «документы, которые могут поставить Италию или другие страны под угрозу».

По данным ANSA, задержанного в Риме итальянского офицера зовут Вальтер Биот. Агентство сообщило, что документах, в частности, содержалась информация о военных телекоммуникационных системах Италии. По данным итальянского СМИ, Биот сфотографировал документы с экрана компьютера и скачал изображения на карту памяти с целью передать российскому офицеру. По данным Corriere della Sera, он также пытался передать секретные сведения НАТО.

Биот является капитаном фрегата и служил в Генштабе Вооруженных сил Италии, в департаменте военной политики и планирования. По информации ANSA, за флешку с секретными данными итальянский офицер должен был получить €5 тыс.

Итальянская контрразведка заподозрила Биота и российского офицера в сговоре еще несколько месяцев назад и установила слежку. Задержание обоих состоялось в Риме 30 марта при попытке передачи данных. Итальянского офицера поместили, предъявив обвинение в политическом и военном шпионаже.

В связи с произошедшим МИД Италии вызвал посла России. Рим объявил персонами нон-грата двух сотрудников аппарата военного атташе при российской дипмиссии. Российский МИД заявил, что выясняет все обстоятельства произошедшего. В Кремле выразили надежду, что инцидент не отразится на отношениях между странами.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 02.04.21

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