Business Insider заявил о способности ВМФ России противостоять НАТО

Военно-морской флот (ВМФ) России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за Североатлантическим альянсом, совершая походы вокруг Европы. Об этом заявил обозреватель американского издания Business Insider.

«Сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам с управляемым ракетным оружием и эсминцам пришли готовые к бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в публикации.

В материале указано, что хоть российские корабли имеют меньшее водоизмещение и вооружены не столь серьезно, по сравнению со флотом НАТО, новейшие технологии и новые типы оружия, в частности, ракеты «Калибр», дают ВМФ России большие преимущества.

Автор публикации также отметил, что истинная сила ВМФ России скрывается под водой. Россия располагает 59 субмаринами, в том числе 12 атомными подлодками с баллистическими ракетами, а также девятью атомными субмаринами с крылатыми ракетами.

До конца текущего года в строй встанут еще шесть подлодок (три из них атомные). Кроме того, запланирована приемка полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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