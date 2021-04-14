В США полицейский застрелил подростка

В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка. Сотрудника правоохранительных органов отстранили от работы на время расследования.

Как пишет The Washington Post, сообщение о вооруженном юноше поступило в полицейский участок округа Сент-Мэри. Очевидцы утверждали, что у подростка при себе нож и пистолет.

Когда офицер прибыл на место, подозреваемый направил на него предмет, похожий на пистолет. Полицейский выстрелил. Затем подросток пытался встать, размахивая ножом. Тогда полицейский выпустил еще одну пулю. Пострадавший умер в больнице.

В настоящее время проводится расследование, до конца следствия сотрудника полиции отравили в административный отпуск. Выяснилось, что у подростка был пистолет для игры в страйкбол. Отмечается, что и жертва, и полицейский были белыми.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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