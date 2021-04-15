В США полицейские застрелили темнокожего мужчину в больнице

В американском штате Огайо полицейские застрелили темнокожего мужчину в больнице. Стражи порядка утверждают, что он был преступником и сопротивлялся аресту. Об этом сообщает Fox News.

Перестрелка произошла в городе Коламбус. 27-летнего афроамериканца обнаружили без сознания в его машине и госпитализировали. Врачи проверили его документы и обнаружили, что он значится в розыске по обвинениям в домашнем насилии и незаконном владении оружием.

Прибывшие по вызову медиков полицейские нашли у пациента огнестрельное оружие. По их словам, он сопротивлялся аресту и первым открыл огонь.

Когда об этом стало известно, в городе вспыхнули беспорядки. Несколько десятков местных жителей осадили местный полицейский участок и попытались взять его штурмом. Один из протестующих напал на правоохранителей с дубинкой и был арестован.

Ранее женщина-полицейский выстрелила в темнокожего мужчину в Миннеаполисе. Ее руководитель утверждает, что сотрудница перепутала пистолет с электрошокером. Инцидент он назвал трагической случайностью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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