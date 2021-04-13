Женщина-полицейский случайно застрелила темнокожего мужчину, перепутав пистолет с электрошокером

В американском штате Миннесота продолжается расследование по факту гибели Даунта Райта. Экспертиза установила, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. В полиции называют произошедшее трагической случайностью.

Накануне в Миннеаполисе полицейские попытались задержать 20-летнего Райта, но он сбежал на автомобиле, а через несколько минут попал в аварию и погиб. Девушка, которая находилась в машине, утверждает, что полицейские ранили ее парня. После этого в городе вспыхнули беспорядки.

Полиция опубликовала видео с нагрудной камеры сотрудницы, выстрелившей в Райта. На видео офицеры приближаются к автомобилю и просят молодого человека выйти из машины. После этого они пытаются надеть на него наручники, но Райт вырывается и запрыгивает обратно за руль. Слышен выстрел, машина уезжает, а женщина-полицейский произносит: «Черт возьми, я только что выстрелила в него».

Начальник полиции утверждает, что офицер не хотела убивать Райта, а перепутала пистолет с электрошокером. Сотрудницу отравили в административный отпуск на время расследования.

Инцидент произошел в нескольких километрах от места гибели Джорджа Флойда, за ним последовали столкновения протестующих с полицией. В настоящее время на улицах дежурит Национальная гвардия Миннесоты, в городе объявлен комендантский час.

Миннеаполис, Зоя Осколкова

Миннеаполис. Другие новости 13.04.21

В мире 7 недель подряд растет заболеваемость и смертность от коронавируса – ВОЗ. / В США убили открывшего стрельбу в школе ученика. / Американские ученые назвали причины уменьшения половых органов у мужчин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»