В США полицейского приговорили к 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин был приговорен к 22,5 года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Такой вердикт вынес суд в Миннеаполисе.

Во время заседания, которое транслировали американские телеканалы, судья Питер Кэхилл отметил, что приговор не основывается на общественном мнении, эмоциях или симпатиях. «Вердикт основан на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда», – добавил Кэхилл, обращаясь к подсудимому.

При этом срок лишения свободы оказался на десять лет больше, чем принятое для подобных преступлений наказание в виде 150 месяцев тюрьмы. У Шовина остается возможность просить об условно-досрочном освобождении через 15 лет – две трети срока.

Прокурор просил для экс-правоохранителя 30 лет тюрьмы. По мнению обвинения, Шовин действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.

Сам подсудимый выразил соболезнования родственникам Флойда, но извиняться за свой поступок не стал. «Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас», – сказал бывший полицейский в последнем слове.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая 2020 года в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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