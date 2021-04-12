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Понедельник, 12 апреля 2021, 11:03 мск

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В США вновь вспыхнули беспорядки из-за убийства афроамериканца полицейскими

Фото: Reuters

В американском штате Миннесота погиб темнокожий мужчина после попытки его задержания полицейскими. Инцидент привел к столкновениям между протестующими и правоохранителями. Толпу недовольных пришлось разгонять резиновыми пулями.

Полиция остановила машину 20-летнего Даунта Райта за нарушение правил дорожного движения на Орчард-Авеню в Миннеаполисе. При проверке выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Когда правоохранители попытались его задержать, он сел в машину и попытался сбежать. Тогда полицейские открыли огонь. Райт проехал несколько кварталов и врезался в другой автомобиль. Из-за полученных травм он скончался. Кроме того, была госпитализирована девушка погибшего. Ей оказана медицинская помощь.

По данным местных СМИ, в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены. Силовикам пришлось применить резиновые пули, чтобы разогнать толпу.

Личность правоохранителя, открывшего стрельбу, пока не установлена. Проводится расследование.

После смерти 25 мая прошлого года в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда, которого во время задержания задушил полицейский, в США поднялась волна протестов в поддержку прав темнокожего населения. Они часто выливались в погромы и массовые беспорядки. Позже беспорядки в рамках акции Black Lives Matter проходили и в других странах.

Миннеаполис, Зоя Осколкова

Миннеаполис. Другие новости 12.04.21

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