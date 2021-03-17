УЕФА ответил на отказ российских арбитров преклонить колени в игре Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкции к российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасёвым за отказ преклонить колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в качестве поддержки акции Black Lives Matter (BLM). Об этом сообщает РБК-Спорт со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Карасёву в том матче помогали Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеопомощи рефери (VAR) в этой встрече отвечали Виталий Мешков и Сергей Иванов. «Решение приклонять колени или нет принимается на усмотрение футболиста, тренера или судьи. Следовательно, за это дисциплинарных взысканий не налагается», пояснили в УЕФА.

Матч состоялся на стадионе «Имени Ференца Пушкаша» в Будапеште. Футболисты «Манчестер Сити» и «Боруссии» его началом на одно колено, поддержав BLM, но российские судьи этого делать не стали. BLM появилось после смерти 25 мая прошлого года в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда, которого во время задержания задушил полицейский. В стране поднялась волна протестов в поддержку прав темнокожего населения. Они часто выливались в погромы и массовые беспорядки. Позже беспорядки в рамках акции BLM проходили и в других странах.

Москва, Иван Гридин

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