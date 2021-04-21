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Среда, 21 апреля 2021, 09:27 мск

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В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

В США присяжные признали виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Окончательный вердикт будет вынесен через два месяца.

Шовина обвиняли по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и в убийство третьей степени, то есть действия, по неосторожности повлекшие смерть потерпевшего. Как сообщает CNN, коллегия присяжных признала бывшего полицейского виновным единогласно.

Оглашение приговора запланировано через восемь недель. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Экс-полицейского перевели в тюрьму строго режима Ок-Парк-Хайтс. При этом он был признан склонным к самоубийству, передает Daily Mail. Во время заключения за Шовином установят особое наблюдение. Кроме того, что он может совершить суицид, есть вероятность насильственных действий в отношении него со стороны других заключенных.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 21.04.21

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